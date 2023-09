Nel processo di appello per la morte di Serena Mollicone torna il pm delle indagini

(AGI) - Frosinone, 22 set.- Il processo in corte d'appello per l'omicidio di Serena Mollicone, che avrà inizio a Roma il prossimo 26 ottobre, vedrà la presenza di due pm, il procuratore generale Francesco Piantoni e la collega Maria Beatrice Siravo.

Siravio è stata applicata nei giorni scorsi ed è colei che ha svolto le indagini sui cinque imputati, svolgendo il ruolo dell'accusa nel processo in corte d'Assise a Cassino. La decisione è arrivata per la complessità della vicenda che, oramai da 20 anni, lascia con il fiato sospeso tutta l'Italia.

Il processo di primo grado, che si è concluso il 15 luglio del 2022, ha visto assolti l'ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Annamaria, il figlio Marco, l'ex vice comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Vincenzo Quatrale e l'appuntato dei carabinieri Francesco Suprano.

La corte d'assise del tribunale di Cassino ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti a condannare coloro che secondo la procura avrebbero ucciso o partecipato in maniera esterna alla morte della studentessa 18enne scomparsa da Arce il 1 giugno 2001 e trovata poi due giorni dopo senza vita in un boschetto di Fontana Liri.