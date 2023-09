Luisa Beccaria e le mille sfumature del cielo e del mare

AGI - Le sfumature “del cielo e del mare”, ma anche quelle di un “campo di grano, della pietra bionda baciata dal sole” vestono la donna, romantica e sensuale, firmata Luisa Beccaria.

La collezione primavera - estate 2024 presentata durante la Fashion week milanese celebra la vitalità al femminile della natura, le modelle fiori tra i fiori ‘felicemente intrappolati’ nel tulle.

© Annalisa Cretella -Agi Luisa Beccaria con la figlia Lucilla

A spiegarlo è la stilista Luisa Beccaria, che ha disegnato questa collezione insieme alla figlia Lucilla, co-designer da diversi anni ormai. La loro è “una donna che si ispira con la natura, interagisce con essa, con il prato fiorito, con l’alba è il tramonto, e con tutto quello che la circonda. È una donna che vuole essere bella” spiega la stilista.

© Annalisa Cretella - Agi

“Visto che in estate si vive all’aperto abbiamo voluto creare una collezione che sempre più sia simbiotica con quanto di meraviglioso c’è nella natura estiva, ed è completamente gratuito per chi lo sa apprezzare e vivere”.

Ed ecco il maxi flower quasi astratto che crea effetti color shock su abiti alla caviglia con balze discrete o per completi crop top-midiskirt informali, mentre le sfumature del cielo diventano lunghi abiti che seguono la silhouette. Fiori, tanti, trasparenze, tessuti evanescenti con un look per tutta la giornata.

© Annalisa Cretella - Agi

In pedana il due pezzi giacca pantalone che si intaglia con il sangallo per un completo arancio vitaminico. Mentre il motivo a righe abbina le scintillanti paillettes ai volumi generosi dello scollo a barca. Il fil coupé su organza goffrata disegna fiori minuti in cluster geometrici e propone il ricamo su cotoni leggerissimi o tulle. Che si alternano a chiffon, organza, broccato stretch e pizzi. Cerimonia e sera lasciano spazio a riflessi metallici su onde di paillettes full-on o come dettaglio su pizzi che ricordano l’artigianalità del tombolo. In collezione “ci sono tutte le nostre lavorazioni con le applicazioni - aggiunge Luisa Beccaria - anche i cotoni sono lavorati in modo diverso, sono ricamati”.

© Annalisa Cretella - Agi

Eleganza e qualità artigianale restano un tratto distintivo di questo brand, destinato non solo a una clientela giovane e mondana ma a tutte le donne che sanno apprezzarlo. Ne è convinta Lucilla, la primogenita che ha seguito le orme della madre, con cui collabora fianco a fianco.

© Annalisa Cretella - Agi

“Anche mia nonna - dice indicando una bella signora, al termine della sfilata - che è seduta lì, ha 93 anni e veste Beccaria, siamo davvero trasversali. Abbiamo fatto anche il bambino per tanti anni . E lo stiamo riprendendo”. Vestono tutte le generazioni anche perché in famiglia “ricopriamo tutte le generazioni - aggiunge - la mamma ha avuto cinque figli nell’arco di 15 anni”.

© Annalisa Cretella - Agi

Dall’Unione di Luisa con il nobile siciliano Lucio Bonaccorsi, sono nati Lucilla, Lucrezia, Ludovico, Luna e Luchino. Una famiglia, una iniziale, una squadra energica e unita.