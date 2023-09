Messina Denaro è in coma irreversibile

AGI - Il boss Matteo Messina Denaro, detenuto all'Aquila e ricoverato in ospedale per un tumore al colon, è in coma irreversibile. I medici stanno per sospendere l'alimentazione.

Arrestato nel gennaio scorso proprio in un ospedale, mentre stava per sottoporsi alle terapie oncologiche, Messina Denaro è stato prima nel carcere dell'Aquila, poi in diverse occasioni ha ottenuto brevi ricoveri sanitari, fino all'ultimo, il 5 settembre scorso, quando è apparso ormai chiaro che le sue condizioni di salute erano peggiorate a tal punto da renderlo incompatibile con la detenzione in regime carcerario.

I suo legali avevano anche chiesto la scarcerazione, ma al boss è stato concesso il trasferimento in ospedale. Da quando è stato arrestato ha respinto ogni forma di collaborazione con la giustizia, proclamandosi un "criminale onesto". Le indagini sulle coperture e sulla rete di contatti che ha favorito una latitanza durata decenni sono ancora in corso. Di recente ha potuto dare il suo cognome alla figlia, che ha incontrato per la prima volta in carcere.

