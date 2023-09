AGI - Sei persone sono state arrestate nella scorsa notte a Positano in seguito a una nuova rissa scoppiata tra le strade del centro. Protagonisti tre americani e tre giovani locali che se le sono date di santa ragione a Valle dei Mulini, davanti ai numerosi turisti che affollavano le stradine della perla della costiera.

Durante la colluttazione è stata spinta una donna di 52 anni (madre di due giovani coinvolti nella zuffa) finita a terra battendo la testa. Soccorsa, è stata portata in ambulanza al pronto soccorso di Ravello dove le è stato riscontrato un trauma cranico. È rimasta sotto osservazione per tutta la notte.

I Carabinieri della locale stazione col supporto dei colleghi dell'aliquota Radiomobile hanno identificato e fermato i protagonisti degli scontri e per loro nella notte sono scattati gli arresti per rissa. Pare che i giovani - che presentavano ferite lacerocontuse e d escoriazioni - sono stati refertati in caserma dal medico di turno alla guardia medica di Praiano.

Saranno processati con rito direttissimo questa mattina al Tribunale di Salerno. Stando a quanto appreso, i tre turisti americani, già ubriachi, hanno cominciato a provocare e insultare una persona del posto. Poi l'intervento dei tre giovani positanesi.