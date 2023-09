Una donna è stata gambizzata ad Asti per aver difeso la figlia dalle molestie

AGI - Una donna di 45 anni è stata gravemente ferita alla gamba ieri sera ad Asti da un colpo di pistola esploso da un uomo che dopo si è dato alla fuga. La vittima era giunta in centro dopo che la figlia 17enne l'aveva chiamata al telefono, dicendole che l'uomo la stava infastidendo.

La 45enne è ora ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non c'e' nessun fermato: i carabinieri che stanno sentendo alcuni testimoni e acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti. Il fascicolo d'inchiesta è stato affidato alla pubblico ministero Laura Deodato.