Maltempo in arrivo sul Centro-Nord, allerta arancione in Lombardia

AGI - Piogge e temporali sul Centro-Nord: domani allerta 'arancione' in Lombardia e 'giallà in 11 regioni. Lo comunica il Dipartimento della Protezione civile, spiegando che un sistema frontale in avvicinamento sulle Alpi interesserà, già dalla serata odierna, il nostro Settentrione con piogge, più frequenti sui settori alpini e prealpini. L'ulteriore formazione di un minimo barico sul mar Ligure sarà responsabile delle successive manifestazioni temporalesche sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento, d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 21 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Liguria, in estensione dalle prime ore di domani, venerdì 22 settembre, a Lombardia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia e, dalla mattinata, a Toscana, Lazio, Umbria e settori centro-occidentali di Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 22 settembre, allerta 'arancione' sui settori centro-settentrionali della Lombardia e allerta 'giallà in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso a sua volta, per Milano, un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali e di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico, a partire dalla mezzanotte. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Su Roma sono invece attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con grandine, fulmini e forti raffiche di vento.