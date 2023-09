AGI - Un detenuto, ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano, è evaso nelle prime ore di questa mattina lanciandosi da una finestra, al secondo piano del nosocomio. Un poliziotto di guardia, nel tentativo di fermarlo e precipitato anche lui, battendo la testa.

Adesso ricoverato in coma, e sottoposto a intervento chirurgico. Lo riferisce Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato Spp, che sottolinea come questo sia il quinto tentativo di fuga dei detenuti dagli ospedali in soli 20 giorni.

"Negli ultimi due anni la situazione è degenerata - aggiunge - e la responsabilità è del mondo della politica se il sistema non funziona, se ci sono cosi tanti eventi e un'impennata di suicidi".