Il reportage dell'AGI sui clochard che affollano lo scalo ferroviario più grande di Roma e i volontari dei City Angels che donano loro cibo, vestiario o una semplice chiacchierata perché "in questa città si muore di freddo ma anche di solitudine”. Nella capitale sono 12 mila le persone che vivono per strada. Solo dieci giorni fa, due hanno perso la vita per ipotermia