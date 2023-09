Incidente stradale mortale sull'autostrada del Sole, all'altezza di Fiano Romano, vicino a Roma. Un bus con a bordo 49 migranti è andato a sbattere contro un tir per poi ribaltarsi sull'asfalto. A perdere la vita due persone, l'autista e l'aiuto autista del pullman, di 35 e 32 anni.

Feriti in 14 tra i migranti: due in gravi condizioni, mentre gli altri 12, trasportati in diversi ospedali in codice giallo, sarebbero fuori pericolo. Per le altre 35 persone nessun danno, ma solo molta paura. I migranti erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi. Sul posto, oltre alla polizia, sono state inviate 10 ambulanze del 118 e due automediche.