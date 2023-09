Morto il 23enne aggredito in Darsena a Milano

AGI - È morto il ragazzo di 23 anni aggredito in Darsena a Milano, nelle prime ore di mercoledì scorso. Per l'aggressione la polizia aveva arrestato un tunisino di 28 anni con precedenti in materia di immigrazione. L'accusa adesso passa da tentato omicidio a omicidio.

Secondo la sua versione, sarebbe intervenuto dopo aver visto il 23enne importunare e litigare con una donna. Una versione che non ha trovato riscontri nelle testimonianze raccolte e dalla prima visione di alcuni filmati delle telecamere di sorveglianza.