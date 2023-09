Scoppia la caldaia, evacuati 240 alunni in una scuola milanese

AGI - I 240 bambini della scuola primaria di via degli Anemoni a Milano, insieme ai docenti e al personale, sono stati evacuati per lo scoppio di una delle tre caldaie presenti nell'istituto. Sul posto i vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza i locali.

I bambini non hanno fatto più rientro in classe per via degli ulteriori controlli ancora in corso. Nessuna persona risulta ferita.