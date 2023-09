AGI - Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa dopo i 110 barchini della giornata di ieri, in cui sono arrivate 5.112 persone frantumando ogni record. Dalla mezzanotte ci sono stati 23 arrivi per un totale di quasi mille persone.

Tragedia durante i soccorsi: un neonato di 5 mesi è annegato durante la notte. La Guardia costiera stava soccorrendo un barcone di 46 migranti quando alcuni sono finiti in acqua: tutte le persone sono state soccorse e tratte in salvo ma il piccolo non ce l'ha fatta ed è stato recuperato il suo corpicino.

La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, mentre la mamma con cui viaggiava è all'hotspot di contrada Imbriacola.