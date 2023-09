AGI - Un 23enne italiano è ricoverato in coma farmacologico al Policlinico di Milano dopo essere stato aggredito nella notte in Darsena. È successo in viale Gorizia intorno alle 4. È stato un passante a richiamare l'attenzione di una volante della questura vedendo il giovane a terra.

Gli agenti in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118 hanno praticato il messaggio cardiaco al 23enne già incosciente. Il presunto aggressore, un 28enne tunisino con precedenti in materia di immigrazione, è stato bloccato e la sua posizione è al vaglio del pm di turno Luca Poniz.

Secondo la sua versione, sarebbe intervenuto dopo aver visto il 23enne importunare e litigare con una donna. Una versione che non trova finora riscontri dalle testimonianze raccolte e dalla prima visione di alcuni filmati delle telecamere di sorveglianza. Sulla vicenda, oltre che da parte degli investigatori dell'ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, sono in corso accertamenti anche da parte della Squadra mobile.