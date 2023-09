Nuovo record di sbarchi a Lampedusa, 68 in un giorno

AGI - Nuovo record di sbarchi di migranti nell'arco di una giornata a Lampedusa. Sono già 68 gli approdi registrati sull'isola per un numero totale di persone che ancora non è stato quantificato. Il record di due settimane fa, di 65 in 24 ore, è destinato a essere frantumato.

"Prevedo, entro questa sera - ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano - un centinaio di sbarchi. La situazione è veramente drammatica". Romano aggiunge: "Stiamo gestendo il fenomeno e andrà sempre meglio quando avremo l'hotspot di Porto Empedocle e le navi per i trasferimenti sempre pronte. Il problema internazionale però resta".

A metà giornata erano oltre 2.000 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa. Il conteggio definitivo degli ospiti, che erano appena 19 prima che iniziasse la raffica di approdi, non è ancora terminato. La prefettura, intanto, ha predisposto il trasferimento di 600 ospiti del centro che saranno spostati con il traghetto di linea che arriverà in serata a Porto Empedocle. Ieri sono stati 503 i migranti che hanno lasciato il centro con due traghetti di linea. In arrivo sull'isola anche la nave Diciotti che consentirà di incrementare i trasferimenti.