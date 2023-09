Caivano non dorme, nella notte raid armati con spari per strada

AGI - I carabinieri sono intervenuti questa notte a Caivano, in viale delle Margherite, nel Parco Verde, per una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Ignoti hanno esploso almeno 19 colpi, di due differenti calibri, quindi da due armi diverse. Al momento non risultano danni o feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili del raid.

Lo stesso parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello è intervenuto sulla sua pagina Facebook per denunciare la frequenza di "stese" nella zona, ossia raid armati con spari in strada.

"Notte insonne. Notte da incubi. Gli uomini con il mitra sono scappati. Ritorneranno. E' certo. Nessuno sa dire quando ma ritorneranno. Intanto si vive nel terrore. Abbraccio tutti. I bambini e i vecchi. I giovani e i malati. Un abbraccio grande agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine. Stamattina si ricomincia. Siamo stanchi. Sfiniti. Ma dobbiamo raccogliere le forze. Signore, donaci la forza di non mollare. Di non arrenderci. Di non scappare. Allontana da noi la paura che ci paralizza. E moltiplica la speranza. Resta con noi, Signore. Resta con noi".