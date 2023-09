Il Pontefice sul volo di ritorno dalla Mongolia: "Spostarmi adesso non mi è facile come all'inizio. Il prossimo viaggio in Vietnam "potrebbe farlo Giovanni XXIV.". Sulla Cina: "Ho grande ammirazione. I rapporti sono in cammino ma dobbiamo andare più avanti sull'aspetto religioso per capirci di più". Sui fatti di cronaca a Palermo e Napoli: "Dobbiamo interloquire con le periferie, i governi devono fare giustizia sociale"