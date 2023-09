AGI - Blitz anticrimine a Tor Bella Monaca a Roma e nei quartieri spagnoli a Napoli. Dalle prime luci dell'alba oltre 800 operatori della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza sono impegnati in due vaste operazioni interforze con modalità 'Alto Impatto' con l'obiettivo di ripristinare la legalità in zone ad alta densità criminale e garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio delle forze dell'ordine.

Nella Capitale l'attività, pianificata in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura e coordinata dalla questura di Roma a cui prende parte anche la polizia locale di Roma Capitale, è localizzata nel quartiere di Tor Bella Monaca dove sono in corso perquisizioni tese alla ricerca di armi e droga in oltre 80 appartamenti in via dell'Archeologia.

Nel capoluogo campano viene passato al setaccio quartiere Montecalvario, precisamente nella zona dei Quartieri Spagnoli con numerose perquisizioni e identificazione di persone e veicoli sospetti.

Un elicottero, pattuglie e uomini in strada nei Quartieri Spagnoli che, due giorni dopo Caivano, sono teatro di un'operazione ad alto impatto. Perquisizioni in corso tra Montecalvario e l'area di piazzetta Rosario di Palazzo, a ridosso della centrale via Toledo, dove c'è una fiorente piazza di spaccio gestita da tre clan federati, alimentata anche dalla 'movida' legata alle decine di bar, pizzerie, trattorie e piccoli locali che offrono alcolici fino a tarda notte anche a minorenni.