Uccide la ex compagna e si spara, dramma nel Trapanese

AGI - Omicidio-suicidio in provincia di Trapani, tra Marsala e Mazara del Vallo. Un uomo originario di Valderice, Angelo Reina, ha ucciso la ex compagna di Salemi, Marisa Leo, responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca di Mazara, e poi si è tolto la vita. Lo conferma ad AGI la questura di Trapani.

I due erano genitori di una bimba. L'omicida aveva attirato a vittima nelle campagne di contrada Ferla, chiedendo di incontrarla e le ha sparato almeno tre colpi di pistola, uccidendola per poi fuggire a Castellammare del Golfo, togliendosi la vita con un colpo di pistola mentre era sul viadotto. Indaga la Squadra mobile della questura di Trapani, dopo il ritrovamento da parte degli agenti della polizia stradale.

Il sindaco: "Siamo sconvolti"

"La nostra comunità è sconvolta da quanto accaduto. Non ci sono parole per descrivere il dolore per una tragedia assurda e inaccettabile. Esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia a nome mio, dell'amministrazione e di tutta la città di Salemi. Ci stringiamo ai familiari nel ricordo di una ragazza solare che amava la vita. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Salemi: è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il femminicidio. Ciao Marisa...". Così Domenico Venuti, sindaco di Salemi, paese del Trapanese di cui era originaria Marisa Leo, uccisa dall'ex compagno.