Lei vuole farsi suora, lui la picchia per farle aprire un profilo Onlyfans

AGI - Picchiata perché si sarebbe rifiutata di aprire un profilo Onlyfans, nota piattaforma di video e foto hard 'fai-da-te', assieme a due ragazzi. È questo il racconto che una 20enne ha fornito ai carabinieri di Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia.

Per queste ragioni sono stati denunciati un 24enne reggiano e un coetaneo residente in provincia di Mantova con l'accusa di percosse. Le indagini dell'Arma sono in corso ma, secondo quanto emerso, il tutto sarebbe avvenuto in un parco quando uno dei due giovani avrebbe stretto la vittima tanto da farle mancare il respiro mentre l'altro le avrebbe tirato uno schiaffo nel momento in cui la giovane avrebbe confidato l'intenzione di farsi suora.

Una volta accompagnata a casa, la vittima ha raccontato in lacrime quanto accaduto per poi essere accompagnata in caserma dai genitori la mattina dopo per sporgere denuncia.