Dà fuoco a una donna dopo lite condominiale, arrestato

AGI - Ancora violenza su una donna, nel Napoletano, e questa volta per una lite condominiale. È accaduto a Quarto, un'ora fa circa. I carabinieri sono intervenuti a via de Gasperi e hanno arrestato per tentato omicidio, aggravato per futili motivi, Francesco Riccio, 53 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo poco prima, e per motivi che sembrano ricondurre a dissidi tra residenti nello stesso palazzo, al termine di una lite ha cosparso di liquido infiammabile una donna di 48 anni e poi l’auto di lei, appiccando le fiamme alla quarantottenne e alla vettura probabilmente con un accendino.

La donna ha riportato ustioni su circa il 50% del corpo, ed è stata trasportata in gravi condizioni al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. I medici non escludono che sia ancora in pericolo di vita. L’arrestato è in caserma.

Intanto si sono chiariti meglio i motivi del tentato omicidio. Prima un parcheggio di un'auto, perché si riteneva bloccasse il passaggio pedonale. Poi la biancheria stesa che gocciolava creando problemi al balcone del piano di sotto.

