AGI - "Sto per presentare un disegno di legge, saremo operativi appena il Parlamento lo approverà. Si rivoluziona l'istituto della sospensione, che si attuerà stando a scuola. Oltre i due giorni lo studente dovrà partecipare ad attività di 'cittadinanza solidale'". Lo afferma il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, intervistato dal 'Corriere della sera'.

"Saranno gli uffici scolastici regionali - spiega - a fare convenzioni con i soggetti preposti, dalla Caritas alle case di riposo, dove gli studenti potranno prestare la loro opera di volontariato. Le scuole poi sceglieranno dove far svolgere queste attività. L'obiettivo è far capire al giovane il valore di far parte di una comunità, il rispetto verso gli altri e la solidarietà che questa appartenenza comporta, così l'errore diventa occasione di maturazione e crescita".

Il voto di condotta, aggiunge il ministro, "farà media anche nelle scuole secondarie di primo grado e conterà per i crediti della maturità. Chi avrà sei in condotta sarà rimandato in condotta e dovrà preparare un elaborato sui temi della cittadinanza solidale". Valditara anticipa anche che per la riforma degli istituti tecnici presenterà "tra un paio di settimane" il testo in Consiglio dei ministri, "dopo un incontro con le Regioni e le parti sociali. Partiremo - dice - con una sperimentazione che potrà coinvolgere fino al 30% degli istituti e consiste in un percorso di quattro anni al quale si legano i due anni di Its, istituti tecnici superiori".