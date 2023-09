Un membro della troupe di Sorrentino è stato trovato morto in mare a Capri

Per 'È stata la mano di Dio' e 'Freaks Out' 16 candidature a testa, tra cui miglior film e miglior regia. Quattordici le candidature per 'Qui rido io' di Mario Martone, 11 per 'Ariaferma' di Leonardo Di Costanzo, 6 ad 'Ennio', di Giuseppe Tornatore. Tra i plurinominati anche 'Diabolik', dei Manetti Bros, che porta a casa 11 candidature