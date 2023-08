Blitz della polizia a Ostia, 11 mila euro 'volano' in strada

AGI - Un pacchetto con all'interno 11 mila euro in contanti è volato dalla finestra di una palazzina in via Marino Fasan, a Ostia, dove da questa mattina è in corso un blitz di polizia e carabinieri, coordinato dalla Questura di Roma, con circa 500 uomini. Nel corso dei controlli e delle perquisizioni nella zona, roccaforte del clan Spada, sono stati sequestrati alcuni bilancini di precisione, diverse dosi di droga, un coltello e un fucile detenuto illegalmente.

Inoltre, gli agenti hanno smontato le grate anti-intrusione montate dagli inquilini per evitare i controlli della polizia e rimosso alcune telecamere. I controlli arrivano a due giorni dall'arresto di un 16enne trovato in possesso di droga. Gli abitanti della palazzina di via Fasan per impedire ai poliziotti di fermare il ragazzo avevano lanciato dai balconi diversi vasi.