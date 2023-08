La vittima più giovane, al lavoro sui binari da quando aveva 18 anni

AGI - Era originario di Messina ma si era trasferito in Piemonte Kevin Laganà, 22 anni, la vittima più giovane dell'incidente ferroviario avvenuto nella notte tra Chivasso e Brandizzo nel quale hanno perso la vita i cinque operai che stavano lavorando sulla ferrovia.

Dopo aver terminato la scuola aveva cominciato a lavorare, nel 2019, per la Sigifer di Borgo Vercelli un'impresa nel settore della costruzione e manutenzione di impianti ferroviari. Era molto legato alla famiglia, in particolare al padre, al quale dedica su Facebook parole di affetto intenso.

Era originaria della Sicilia anche un'altra delle vittime dell'incidente: Giuseppe Saverio Lambardo, 52 anni. La famiglia di Lombardo è di Marsala e come Laganà viveva a Vercelli

L'azienda

La SI.GI.FER. l'azienda di Borgovercelli per la quale lavoravano i cinque operai è nata come ditta individuale nell'ottobre del 1993 su iniziativa della famiglia Sirianni. Nel novembre del 2000, per permettere all'azienda di ampliare il proprio settore di attività con nuove possibilità, sia come investimenti che come lavori futuri, è divenuta società in nome collettivo, con i due fratelli Sirianni, Giuseppe e Franco come soci.

Nel 2016 la società è stata trasformata da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata. Franco Sirianni, che attualmente ricopre il ruolo di direttore generale dell'azienda, è stato per diversi anni, a partire dal 2017, presidente della società di calcio di Borgovercelli, la Borgopal, che militava nel campionato di Promozione.