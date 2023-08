Ex militare armato asserragliato in casa in Friuli

AGI - Un ex militare è asserragliato in casa in un paesino in provincia di Pordenone, Cordovado, in Friuli. Sarebbe armato, ma non è chiaro se con un'arma a salve oppure vera e propria. Lo stabile è stato fatto evacuare ed è circondato dai Carabinieri. Si tratta di un ex ufficiale di complemento che, secondo quanto riferito dall'Arma, ha assolto gli obblighi di leva.

I carabinieri sono sul posto e sono intervenuti dopo diverse segnalazioni. Le negoziazioni, secondo quanto si apprende, sono ancora in corso. Presente anche un'ambulanza, i vigili del fuoco e la protezione civile. Sono state evacuate anche le attività commerciali che si trovano nel centro del paese, accanto alla palazzina dove vive l'uomo.