Addio ad Alessandro Vento, l'uomo che metteva insieme le news e Internet

AGI - Aveva solo 45 anni e ancora una miriade di cose da inventare: Alessandro Vento se n'è andato, consumato da una malattia che non gli ha nemmeno dato il tempo di vedere online la sua ultima creatura, "Sallo!".

A lui di deve l’ideazione di sistemi editoriali per giornali, broadcaster, radio e agenzie di stampa con D-Share, la società fondata nel 2010, diventata leader nel mercato delle tecnologie per i media per testate prestigiose come The Guardian, New York Times, Le Figaro, El País, Clarin.

Nato a Trapani il 31 dicembre 1977, era giornalista professionista dal 2000. Figlio di Pietro Vento, giornalista ed editore di Trapani Sera, aveva mosso i primi passi nella professione negli anni ’90 nel quotidiano del Gruppo Ciarrapico 'Oggi Sicilia', per poi passare al quotidiano romano 'Il Tempo' e approdare prima in Rcs Mediagroup occupandosi di tecnologie per il 'Corriere della Sera' e poi al Gruppo Espresso per la 'Repubblica'. Nel 2010, la scelta di dare vita a D-Share.

Una tappa importante della sua carriera è stata segnata dalla realizzazione del sistema editoriale dell’Agenzia Italia, che poi rilevò la maggioranza del pacchetto azionario della società. Il Consiglio di amministrazione, la direzione aziendale e tutti i dipendenti di D-Share ricordano quanto Vento, con il suo contributo abbia "segnato profondamente la storia della società" e sia destinato a "restare radicato nella memoria di colleghi e collaboratori".