AGI - Una bimba di 3 anni è caduta accidentalmente dal quinto piano di un edificio di piazza Bengasi, in zona Lingotto a Torino, ma è stata afferrata al volo da un passante di 37 anni, che è riuscito a prenderla prima dell'impatto con il suolo. La piccola, cosciente, è stata portata in ambulanza all'ospedale Regina Margherita, mentre il soccorritore all'ospedale Cto per un trauma toracico e agli arti superiori.