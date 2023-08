In spiaggia invece che ai domiciliari, incastrato da video su TikTok

AGI - L'esibizionismo su TikTok è costato la detenzione in carcere, invece che i domiciliari, per un uomo di 44 anni di Monreale, nel Palermitano.

Avrebbe dovuto scontare a casa la condanna, con braccialetto elettronico, per estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, ma i filmati da lui postati sul social, intercettati dai carabinieri, lo inquadravano tra il 6 luglio e l'1 agosto scorsi in centro a Palermo, a bordo di un motociclo, in spiaggia, al mare ed all'interno di un parco acquatico, intento a farsi il bagno.

Adesso è in cella al "Lorusso Pagliarelli".