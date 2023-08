Caldo rovente su tutta Italia, ma avrà i giorni contati

AGI - Fa tanto caldo in Italia, le temperature sono sopra le medie del periodo. Ma secondo il Centro Meteo Italiano, fra pochi giorni la situazione dovrebbe cambiare. Al momento, un promontorio anticiclonico nord africano continua a insistere tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, alimentato dalla risalita di aria molto calda dal Sahara occidentale. Questo porta condizioni meteo stabili, anche se non mancheranno dei fenomeni pomeridiani sia sulle alpi che nelle zone interne del sud e della Sicilia. In questo frangente le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del periodo, con valori anche di 5-7 C sopra la norma e tenderanno ad aumentare nei prossimi giorni con picco del caldo atteso entro la giornata di venerdì. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano vedono però un possibile sblocco della situazione entro la prossima settimana, quando una vasta saccatura depressionaria di natura nord atlantica potrebbe spazzare il caldo e riportare piogge e temporali diffusi in Italia. Si ipotizza l'arrivo della burrasca di fine estate per i primi giorni della prossima settimana.

Ecco in dettaglio le previsioni per oggi

A Nord

Al mattino cieli soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con acquazzoni e temporali sparsi, stabile sui restanti settori. In serata tempo nuovamente stabile ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne peninsulari e della Sicilia con acquazzoni e temporali. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo.

Per domani, le previsioni del Cmi

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con acquazzoni e temporali e in locali sconfinamento verso le pianure su Piemonte, soleggiato altrove. In serata e in nottata locali acquazzoni tra Piemonte e Lombardia, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo degli addensamenti in formazione in appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne peninsulari e della Sicilia con acquazzoni e temporali sparsi. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime stazionarie o in lieve calo al Nord e sulle Isole Maggiori e in lieve rialzo al Centro-Sud, massime in generale rialzo salvo una lieve flessione al Nord-Ovest e sulla Sardegna.