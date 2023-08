Un uomo ha sparato a un addetto alla sicurezza che non lo faceva entrare in discoteca

AGI - Un uomo è stato ferito in una sparatoria fuori una discoteca di Avezzano, in Abruzzo. La vittima è stata subito trasferita al pronto soccorso e successivamente operata. Le sue condizioni non sono considerate gravi.

Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha fatto la fila per entrare nel locale ma, dopo che la security gli avrebbe negato l'ingresso, avrebbe estratto una pistola, sparato alle gambe a un addetto alla sicurezza e, dopo aver esploso in aria altri due colpi, sarebbe fuggito.