Ancora tanto caldo sull'Italia, temperature fino a 38 gradi

AGI - Continua l'ondata di caldo sull'Italia che oggi sarà in ulteriore aumento con picchi di 38 gradi. Le città da bollino rosso sono otto: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Ci sarà qualche temporale pomeridiano a sud. Ma secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, "sull'Italia è presente un campo barico alto e livellato attorno ai 1017 hPa con caldo intenso su tutto il Paese, mentre una lieve lacuna barica in quota presente tra Balcani e sud Italia rinnova qualche disturbo a ciclo diurno lungo l'Appennino meridionale e Sicilia". Avremo quindi per oggi una "domenica tra caldo intenso e temporali pomeridiani. Al mattino sole prevalente sull'Italia, salvo innocui addensamenti sui settori tirrenici della Calabria e Appennino abruzzese. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali torneranno a svilupparsi lungo l'Arco Alpino, mentre saranno più intensi e diffusi sull'Appennino meridionale e zone interne della Sicilia orientale con occasionali sconfinamenti sino alle coste tirreniche dalla Calabria e del Cilento. Tempo asciutto sul resto del Paese con sole prevalente. Fenomeni in rapido riassorbimento serale".

La bolla d'aria calda in risalita dal nord Africa, spiega ancora il Cmi, "farà lievitare ulteriormente le temperature da nord a sud, ma con i picchi più elevati attesi sulla Pianura Padana, Sardegna e medio Tirreno dove sono attese punte fino a +38 C. Caldo più contenuto al sud, sotto l'influenza di una residua circolazione settentrionale, dove sono attesi picchi attorno ai +33/+35 C su Sicilia, Campania e cosentino".

Ecco in dettaglio le previsioni

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con acquazzoni e temporali sparsi, soleggiato sui restanti settori. In serata torna la stabilità su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni con sole prevalente e locali addensamenti in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne peninsulari e della Sicilia con acquazzoni e temporali. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.