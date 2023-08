Weekend con il caldo, fine mese con la pioggia

AGI - Sull'Italia e su gran parte del bacino mediterraneo persiste in questo weekend un vasto anticiclone. Ancora qualche fenomeno pomeridiano sarà possibile sui rilievi, con il caldo tuttavia in aumento nei prossimi giorni, sottolinea il Centro Meteo italiano. Da metà della prossima settimana e per la fine di agosto potrebbe invece arrivare il maltempo. Le temperature di questi giorni saranno anche 6-8 C sopra le medie, fino all'avvio della prossima settimana.

Non si escludono nuovamente punte di 40 gradi sulle zone interne del centro-sud, Isole Maggiori e in Pianura Padana tra la giornata di Domenica e quella di Lunedì. Con l'arrivo della prossima settimana aumentano le possibilità di ritorno del maltempo, ma vediamo dove. Per fine agosto i modelli matematici iniziano a intravedere l'arrivo del maltempo nel lungo termine: una goccia fresca in quota infatti, potrebbe palesarsi dalla meta' della prossima settimana determinando un aumento dell'instabilità pomeridiana. Nella seconda parte della settimana una saccatura depressionaria potrebbe abbassarsi di latitudine e investire il continente europeo centro-meridionale. Burrasca di fine stagione, dunque, che potrebbe interessare la nostra penisola per gli ultimi giorni del mese.

Queste le previsioni meteo per oggi

Al Nord Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati piovaschi sulle Alpi orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini e appenninici con acquazzoni e temporali sparsi, nuvolosità e schiarite sui restanti settori. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità alta in transito al Nord-Ovest e sereno altrove.

Al Centro Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con possibili acquazzoni isolati, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati, qualche nube nelle zone interne con possibili piogge isolate tra Molise e Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite.