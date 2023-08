AGI - Il cadavere di una donna è stato trovato dai carabinieri intorno alle 12.30 nel bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, nel Napoletano. L'auto era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. Il cofano della vettura era aperto e il corpo era visibile dall'esterno. Evidente anche la fuoriuscita di sangue.

La vittima si chiamava Anna Scala, 56 anni, originaria della vicina Vico Equense. A telefonare al 112 per dare l'allarme, un cittadino che ha probabilmente visto il corpo nell'auto. I carabinieri stanno raccogliendo e analizzando immagini da telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando testimonianze.

Proprio dall'ascolto di testimonianze sono emersi primi elementi nelle indagini dei carabinieri. Alcuni testimoni, secondo quanto apprende l'AGI, avrebbero raccontato di un uomo vestito di nero arrivato in sella a uno scooter armato di coltello in via San Massimo. L'uomo avrebbe sorpreso la donna, accoltellandola alle spalle mentre era intenta ad aprire il bagagliaio, poi l'avrebbe spinta e chiuso il vano, risalendo infine in scooter per scappare via.

Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare l'ex compagno della donna. Ci sono forti sospetti che possa essere l'autore del delitto, anche perché ci sarebbe anche una denuncia per stalking da parte della vittima.

Oltre al cappello perso dall'omicida in fuga su uno scooter di colore scuro, i militari dell'Arma hanno trovato anche l'arma del delitto, un coltello, in un'aiuola vicino al luogo in cui era parcheggiata la vettura. La lama era sporca di sangue.