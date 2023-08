Silandro a lutto per Celine, venerdì i funerali

AGI - Saranno celebrati venerdì alle 14, a Silandro, in Alto Adige, i funerali di Celine Frei Matzohl, la giovane donna di 21 anni trovata morta, accoltellata, la scorsa domenica mattina nell'appartamento dell'ex fidanzato Omer Cim, 28 anni, cittadino turco, unico indiziato del delitto che da due giorni si trova in carcere a Bolzano in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto che si terrà presso la casa circondariale del capoluogo altoatesino.

A Silandro, il centro più importante della Val Venosta dove abitano poco più di seimila persone, le bandiere sono listate a lutto per ricordare Celine Frei Matzohl. Il Comune di Silandro ha annunciato che sulle vetrine di ogni negozio del paese sarà affissa una frase dedicata a Celine.

La sezione bolzanina dell'Associazione italiana per l'educazione demografica ha indetto per il 23 settembre a Bolzano una marcia delle donne che partirà da piazza del Tribunale per arrivare fino ai palazzi della Provincia Autonoma dove verrà chiesta maggiore sensibilità, nonché interventi mirati, sul tema della violenza nei confronti delle donne. Celine Frei Matzohl è la trentatreesima vittima in Alto Adige dal 1992.