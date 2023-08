Harvard la migliore università al mondo, La Sapienza prima in Italia   

AGI - L'università americana di Harvard si è confermata quest'anno la migliore al mondo secondo la classifica 'Academic Ranking of World Universities 2023', redatta dall'organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy. Nella classifica, la migliore italiana risulta La Sapienza, che si colloca nel range 101-150 a livello internazionale, unica tra le università del nostro Paese in questa fascia.

"Ancora una volta questo risultato conferma il prestigio della Sapienza a livello internazionale", ha dichiarato la rettrice Antonella Polimeni, in un commento sul sito dell'ateneo, "anche se le università anglosassoni detengono il primato nella classifica, grazie anche alle maggiori risorse di cui dispongono, il nostro Ateneo, tra i primi 150 al mondo". Harvard è in vetta alla classifica dal 2003, mentre anche l'Università di San Paolo mantiene la sua posizione come migliore in America Latina.

L'edizione 2023 dell''Academic Ranking of World Universities 2023' mostra lo stesso podio del 2022 con Harvard, seguita da Stanford e dal Massachusetts Institute of Technology (Mit), tutti americani. All'interno della top 10, gli atenei sono tutte americane, fatta eccezione per le britanniche Cambridge e Oxford, rispettivamente al quarto e settimo posto. L'Università di San Paolo non è solo quella più apprezzata in America Latina, ma è anche l'unica ad apparire nella fascia delle posizioni da 101 a 150 delle migliori università del mondo, proprio come l'anno scorso. Bisogna scendere al 15esimo posto per trovare la prima università europea, quella di Paris-Saclay, mentre l'asiatica meglio posizionata è la Tsinghua di Pechino, che si trova al 22esimo posto. L'Università sudafricana di Città del Capo, situata nella fascia 201-300, è la migliore in Africa. Tra gli indicatori che la Shanghai Ranking Consultancy utilizza per classificare 2 mila atenei all'anno - anche se pubblica solo i migliori mille ogni 15 agosto - c'è il numero di studenti e personale che vincono premi Nobel e medaglie Fields (Matematica), il numero di articoli pubblicati su riviste scientifiche e il loro impatto della loro ricerca.