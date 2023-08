Speleologa recuperata a 130 metri di profondità

AGI - Dopo una complessa operazione di recupero durata diverse ore ad opera delle squadre dei vigili del fuoco - per un totale di 15 unità, anche con team speleo proveniente dal Comando di Napoli - è stata recuperata la speleologa rimasta bloccata in una grotta a Corleto Monforte (Salerno), sui Monti degli Alburni, a 130 metri di profondità. La donna è stata trasportata in ospedale: si è infortunata ad una gamba nella grotta del Falco, a circa 130 metri di profondità.