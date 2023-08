Sole e caldo ma senza eccessi, qualche temporale al Nord   

AGI - Un vasto campo di alta pressione si estende tra Mediterraneo ed Europa orientale, mentre il flusso perturbato scorre a latitudini più elevate: questo porterà un ponte di Ferragosto piuttosto stabile in Italia e con cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud, ma anche dei temporali in sviluppo nelle ore pomeridiane lungo l'arco alpino, con sconfinamenti verso le pianure, specie al Nord-Ovest, che insisteranno anche tra la serata e la notte. È quanto prevede il Centro Meteo Italiano, secondo cui ci sarà un clima caldo, con temperature leggermente sopra la media ma senza eccessi. Massime infatti per lo più comprese tra +30 e +35 gradi con anomalie maggiori sulle regioni del Nord.

Le previsioni nel dettaglio per domani.

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino settentrionale, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni su Trentino e Lombardia, sereno altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità bassa lungo le regioni tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutte le regioni. In serata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati. Temperature minime stabili o in lieve calo al nord, in lieve rialzo al centro-sud. Massime generalmente stazionarie, in aumento al meridione.