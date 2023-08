Torna il bel tempo sull'Italia, ma senza il caldo 'record' di luglio

AGI - Weekend in arrivo che vedrà un ulteriore incremento delle temperature, specie nei valori massimi e soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Condizioni meteo che in Italia risulteranno per lo più stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche acquazzone o temporale pomeridiano interesserà comunque i rilievi delle regioni settentrionali.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una settimana di Ferragosto all'insegna del clima estivo con tempo stabile su gran parte della Penisola e temperature in ulteriore aumento. Dominio dell'alta pressione che potrebbe prolungarsi anche nella terza decade del mese con temperature sopra media, ma al momento senza particolari eccessi in vista.

Previsioni meteo per oggi

- AL NORD

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in formazione sulle Alpi con possibili temporali isolati, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

- AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in formazione in Appennino con possibili temporali isolati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con l'arrivo di ampie schiarite.

- AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati e qualche velatura sulle regioni ioniche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.

Le previsioni per domani

- AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con locali addensamenti al Nord-Ovest e ampie schiarite altrove. Instabilità in aumento nel pomeriggio con locali temporali su Alpi e Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sui rilievi ma in esaurimento ovunque.

- AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con ampie schiarite ovunque.

- AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo salvo qualche addensamento in sviluppo sulle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro-Sud, massime in generale rialzo.

Per la giornata di domenica si prevede

- AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con locali temporali sulle Alpi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata precipitazioni in locale sconfinamento sul Piemonte, stabile altrove con nubi sparse e schiarite.

- AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con ampie schiarite ovunque.

- AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra la sera e la notte nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo.