Rubate quattro borse di Hermés, valore 90 mila euro

AGI - Quattro borse Hermes, tra cui l'iconica Himalayan crocodile Birkin, sono state rubate in via Montenapoleone a Milano. Il furto è stato denunciato lo scorso 7 agosto ai Carabinieri dopo che nel magazzino della boutique del marchio del lusso è stata trovata una borsa non corrispondente al numero di serie.

Da un successivo inventario i dipendenti hanno scoperto che erano in totale quattro le Birkin mancanti. I militari dell'Arma dell'Arma hanno acquisito le telecamere di sorveglianza interne e dal sopralluogo non sono stati trovati segni di effrazione.

© AFP La Hymalaian crocodile, modello il cui costo si aggira sui 50 mila euro

ll valore del quattro borse rubate è di circa 90 mila euro, di cui solo 50 per il modello in pelle di coccodrillo. Le indagini per risalire all'autore non sono facili perché al momento non è possibile individuare il periodo in cui è stato commesso il furto. L'assenza di segni di effrazione porta a pensare che a un'azione pianificata da chi conosce bene le modalità di accesso all'area magazzino, a cui si accede con un badge aziendale, e il metodo con cui venivano custodite.