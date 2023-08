Torna il caldo, weekend di Ferragosto con sole

AGI - Passata la parentesi autunnale, torna il grande caldo e il sole in tutta Italia. Gli ultimi giorni della settimana vedranno tempo per lo più stabile nella Penisola grazie al progressivo rinforzo dell'anticiclone. Temperature in salita ma comunque intorno alle medie del periodo almeno fino al weekend, poco al di sopra solo sulle regioni del Nord. Ponte di Ferragosto che dovrebbe vedere un ulteriore aumento del caldo in particolare sulle regioni centro-settentrionali della nostra Penisola. Si tratterà comunque di un'ondata di caldo moderato, niente a che vedere con i valori visti nel mese di luglio. I dati forniti dal Centro Meteo Italiano confermano condizioni di tempo per lo più asciutto per tutta la settimana di Ferragosto, qualche disturbo pomeridiano solo sui rilievi sotto forma di acquazzoni e temporali.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo prevalentemente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sul Triveneto con locali sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio nuvolosità in formazione in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con l'arrivo anche di ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati e maggiori addensamenti nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in lieve aumento al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori e in lieve calo al Sud, massime stabili o in lieve rialzo.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare locali acquazzoni pomeridiani sulle Alpi occidentali. Nessuna variazione in serata con nubi sparse alternate a schiarite.

Al Centro

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio nuvolosità in formazione in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con l'arrivo di ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati e maggiori addensamenti nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in generale aumento su tutta la Penisola.