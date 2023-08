Imbrattata la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano

AGI - Vandalizzato l'arco d'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Sulla parte alta dell'edificio, dal lato di Piazza del Duomo, ieri sera sono apparse una serie di scritte, stile tag, perlopiù illeggibili e realizzate con bombolette spray. La polizia locale sta svolgendo le indagini.

Agenti del nucleo Duomo della Polizia locale, alle 22.28 di ieri sera, hanno avvistato tre ragazzi intenti a tracciare i graffiti sulla Galleria. Una volta dato l'allarme, hanno cercato di raggiungerli ma i tre intanto sono scappati nel dedalo dei tetti. è intervenuta anche Digos.

"Sono disgustata". Piazza Duomo si affolla piano piano di turisti e cittadini che commentano l'azione in notturna dei tre writer. "Non è possibile. Non ci posso credere, anche questo", commenta una ragazza. "Da milanese mi spiace", afferma una signora. "Non è usuale vedere l'ingresso della galleria cosi', l'effetto è particolare", commenta un ragazzo, che azzarda "Non ci vorrà molto a ripulirlo". Di altro tenore il commento di Marco, che spiega di essere uno degli operatori impegnati nel lavoro di restauro della statua equestre, imbrattata dagli attivisti di Ultima Generazione lo scorso marzo.

"Sono rimasto abbastanza sorpreso - dice - ci risiamo, atti vandalici che colpiscono un bene culturale. Bisogna finirla. In un paese come il nostro, che vive di beni culturali, bisogna pensare a provvedimenti più severi. Penso che un corso di formazione e un intervento di pulitura a questi ragazzi possa servire per capire cosa significa fare un intervento di questo genere". Il Comune sta valutando il da farsi, ad esempio se a occuparsi della ripulitura sarà il Nuir, il Nucleo di intervento rapido del Comune.

Fontana: "Paghino fino all'ultimo centesimo"

"Devono pagare fino all'ultimo centesimo!", ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo che ieri notte "dei deficienti - scrive Fontana sui propri profili social - hanno vandalizzato la facciata di Galleria Vittorio Emanuele". "Li prenderemo. Non possiamo accettare che le nostre città e la nostra cultura sia continuamente imbrattata e vandalizzata. Massimo della pena" conclude il governatore.