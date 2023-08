Temperature in rialzo, caldo in arrivo a Ferragosto

AGI - Un deciso miglioramento nei prossimi giorni con temperature in ripresa ma senza eccessi. Sono le previsioni del Centro Meteo Italiano, che segnala anche caldo in vista per Ferragosto. Questa settimana si apre con correnti ancora fresche sul Mediterraneo centrale le quali portano temperature al di sotto delle medie in Italia: il miglioramento è atteso nel corso dei prossimi giorni, salvo qualche isolato temporale sui rilievi. Le temperature che saranno in graduale ripresa ma rientreranno nella media solo tra giovedì e venerdì, e, dunque, saranno fresche soprattutto nel corso delle ore notturne. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano inoltre un rinforzo dell'anticiclone per il prossimo weekend con il possibile inizio di un'ondata di caldo la prossima settimana. Per Ferragosto le previsioni parlano di tempo stabile e clima caldo con temperature anche sopra la media.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Romagna. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle Alpi orientali. In serata tempo di nuovo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino locali piogge su Marche e Abruzzo, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni adriatiche con acquazzoni e temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, salvo residui piovaschi sulle coste dell'Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Molise, Puglia e zone interne della Campania; tempo invariato altrove. In serata ancora piogge sui medesimi settori, tempo stabile altrove con ampie schiarite. Temperature minime in rialzo al centro-sud, in diminuzione al nord e sulle isole maggiori. Massime generalmente stazionarie.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate a schiarite. Da segnalare solo qualche isolato e breve acquazzone sulle Alpi orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a spazi di sereno.

Al Centro

Condizioni di tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole

Giornata con tempo stabile sulle regioni del sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in lieve aumento al nord e in calo al centro-sud, massime stabili o in lieve rialzo.