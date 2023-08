AGI - Attimi di panico ieri sera in piazza di Santa Maria in Trastevere, a Roma, quando un uomo si è avvicinato ai militari impegnati in strade sicurezza, li ha minacciati di morte e ha intimato loro di consegnarli le armi. L'uomo è stato fermato poi dai carabinieri. E a finire nei guai è un personaggio conosciuto: Ranieri Adami Piccolomini, 48enne pronipote di Papa Pio II, e noto nella Capitale come il 'Conte Nero'. Un soggetto particolare, già noto alle forze dell'ordine per il suo passato. Dopo aver comunque trascorso un periodo in carcere per reati collegati allo spaccio di droga e alla detenzione di armi, il 'Conte Nero' era tornato in libertà anche se in questi anni è stato in altre indagini che vanno dalle aggressioni, fino ai maltrattamenti in famiglia. Ieri l'uomo, dopo essere stato fermato, è stato denunciato dai militari del Nucleo Radiomobile per minaccia a pubblico ufficiale.