AGI - Ha simulato un malore e quando è arrivato in ospedale, ha confessato ai sanitari che stava bene e aveva solo bisogno di un passaggio per raggiungere il distributore automatico e comprarsi una bibita.

E' successo ieri a Imola, protagonista un 30enne, disoccupato e con precedenti di polizia, che si era fatto trasportare al Pronto Soccorso con l'ambulanza, dopo aver telefonato al 118 simulando un malore nel centro città.

I sanitari, infastiditi dall'arroganza del giovane, che aveva utilizzato il sistema di emergenza sanitaria per un capriccio, hanno telefonato subito ai carabinieri. Accompagnato in caserma dai militari, il 30enne è stato identificato e denunciato - ai sensi dell'articolo 340 del Codice Penale - per interruzione di pubblico servizio.