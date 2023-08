Jeff Bezos e Bill Gates in vacanza ad Amalfi tra party blindati e hotel di lusso 

AGI - Il veliero 'Koru' del patron di Amazon Jeff Bezos è all'ancora, da questo pomeriggio, nella rada di Amalfi. Coi i suoi 127 metri di lunghezza, l'imbarcazione a vela del valore di mezzo miliardo di dollari è la seconda più grande al mondo.

Stasera a bordo ci sarà una festa a cui parteciperanno anche altri amici di stanza in alcuni alberghi del comprensorio. Un party super blindato con servizio d'ordine rigidissimo soprattutto da mare, intorno alla nave.

In serata, intorno alle 19, è sbarcato in costiera anche Bill Gates. Il fondatore di Microsoft è atterrato in elicottero sulla pista di Scala per poi proseguire a bordo di un limousine service verso uno dei più noti alberghi di lusso di Amalfi, dove gli è stata riservata una super suite.