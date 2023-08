AGI - E' morto nella notte all'ospedale Niguarda, Karl Nasr, il 18enne nato in Libano e residente in Canada, rimasto schiacciato tra un'auto e un palo ieri a seguito di un incidente stradale all'incrocio tra viale Umbria e via Pietro Colletta a Milano.

Il giovane era stato trasportato in codice rosso con diverse fratture al pronto soccorso. Inutile l'operazione con cui i medici hanno cercato di salvargli la vita. Sul posto era intervenuta la polizia locale.