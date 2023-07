AGI - L'ex giocatore dell'Inter Ivan Ramiro Cordoba assieme alla moglie Maria Isabel Yepes vincono la causa contro le società che gestiscono Villa Bonomi, lussuosa dimora aristocratica sul lago di Como diventata nell'ultimo anni scenario di matrimoni vip. Cordoba e consorte, come anticipato dal quotidiano 'La Provincia di Como', avevano avviato un anno fa una battaglia legale in quanto residenti di via Panoramica San Pietro perché disturbati dal troppo rumore degli eventi mondani nella vicina villa.

La vittoria per l'ex calciatore colombiano è stata piena perché la sentenza del Tar che non solo gli ha dato ragione ma ha anche obbligato gli uffici del Comune di Como a mettere fine agli appuntamenti glamour invitando a tornare all'"originaria destinazione commerciale".

Nella sentenza dei giudici amministrativi visionata dall'AGI viene sottolineato "quanto al rumore, che una cosa è lo svolgimento di feste di compleanno tra i conduttori degli immobili e un numero di persone proporzionato allo spazio dell'appartamento, altra cosa è lo svolgimento di matrimoni e altre attività che, per il numero di persone che attirano e per la tipologia di servizi che richiedono, comportano ben altri spazi e aree standard".