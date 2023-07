Traffico intenso nel primo weekend da bollino rosso 

AGI - L'ultimo weekend di luglio, il primo da bollino rosso, ha fatto registrate un traffico intenso ma senza particolari disagi a parte le code che si sono formate in serata in prossimità dei grandi centri per i rientri dalle vacanze o dalle gite al mare.

Nel pomeriggio ci sono stati invece gravi disagi nella circolazione ferroviaria lungo la linea dell'Alta velocità Roma-Firenze che solo in serata ha ripreso a funzionare regolarmente. Autentica odissea per il Frecciarossa Milano-Salerno 9527, rimasto fermo per quattro ore nella campagna umbra fino al trasbordo su un altro convoglio che è poi arrivato a Roma Termini alle 21, con quasi sette ore di ritardo. Ritardo sopra le quattro ore anche per altri due treni Alta Velocità (tra cui un Frecciarossa Torino-Reggio Calabria) e fino a un'ora e mezza per 63 treni AV che hanno percorso itinerari alternativi, ha reso noto Rfi.

Sulle strade i maggiori flussi di traffico si sono registrati, in direzione Sud, lungo le principali direttrici verso le località di villeggiatura ovvero le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e soprattutto sull'A2 Autostrada del Mediterraneo dove i sensori all'altezza di Salerno hanno rilevato oltre 4000 veicoli l'ora in direzione sud nel pomeriggio di venerdì e nella mattinata di sabato con picchi di oltre 4500 veicoli alle 18 di venerdì e alle 10 di sabato. Sotto i 4000 veicoli l'ora nella mattinata di domenica.

A Villa San Giovanni, agli imbarchi per la Sicilia, le attese per i traghetti non hanno superato i 60 minuti. Vicino a Bari nel pomeriggio hanno preso fuoco due auto coinvolte in un tamponamento a catena sulla statale 16 Adriatica. Al Nord il traffico e' stato sostenuto ai valichi internazionali di confine in direzione di Slovenia e Croazia. I disagi maggiori sono legati al maltempo che ha investito alcune regioni settentrionali: in Alto Adige strade allagate e invase dal fango in Valdaora mentre a Colfosco, in Val Badia, una frana ha investito alcune auto parcheggiate alla base del sentiero della ferrata Tridentina, senza causare feriti.

Nubifragi in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia, in particolare a Milano e in Brianza e intorno al Lago di Garda. A partire dal tardo pomeriggio il traffico si è intensificato in prossimità dei centri urbani per via dei rientri del fine settimana, alleggerito pero' dallo stop fino alle 22 per i mezzi pesanti. In Liguria alcuni incidenti hanno causato code in mattinata sulla A26 e sulla A10. Il più grave tra Pietra Ligure e Finale verso Genova: un tamponamento in galleria tra due auto ha causato code fino a 10 chilometri in direzione Genova, tra Borghetto e Finale.

Nel tardo pomeriggio sono ripresi i rallentamenti dovuti al traffico intenso sulla A12 da Levante verso Genova, in A10 da Ponente a Levante e in A26 e A7 verso nord.