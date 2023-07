L'ultimo saluto ad Andrea Purgatori

AGI - E' il giorno dell'ultimo saluto al giornalista Andrea Purgatori. Una grande folla si è radunata a Piazza del Popolo per il cronista d'inchiesta morto il 19 luglio per un problema cardiopolmonare, secondo quanto evidenziato dall'autopsia. Il feretro, portato a spalla dai Vigili del fuoco, è stato accompagnano dentro la 'chiesa degli artisti' dai figli Victoria, Edoardo e Ludovico, e dalla compagna Errica Dall'Ara. Presente anche la ex moglie.

Al giornalista era stato diagnosticato 3 mesi fa un tumore ai polmoni. Ieri, il saluto di tanti amici, colleghi e cittadini alla camera ardente allestita in Campidoglio, oggi il commiato finale nella Basilica Santa Maria in Montesanto, la cosiddetta 'Chiesa degli artisti', chiamata così per il legame con il mondo dell'arte e della cultura e per le esequie di molti artisti che spesso vi sono state celebrate.

Moltissimi i giornalisti presenti, dal direttore del Tg La 7, Enrico Mentana, a quello del Messaggero, Massimo Martinelli, e poi l'editore Urbano Cairo e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come Mogol e Vanzina, e cittadini comuni che raccontano di voler rendere omaggio a un giornalista che ha svelato verità nascoste su casi importanti come quelle relative alla strage di Ustica e a Emanuela Orlandi.

"Siamo qui per l'ultimo saluto ad Andrea manifestando il nostro affetto e la nostra e stima. Oggi gli diciamo addio perché lo affidiamo a Dio, e sappiamo che e' un arrivederci, perche' noi lo ritroveremo quando torneremo alla casa del Padre": queste le parole del sacerdote con cui e' iniziato il funerale di Andrea Purgatori nella chiesa degli artisti a Piazza del Popolo, a Roma. Sul feretro una distesa di rose rosse della famiglia e di rose bianche, dei nipoti. Di lato, una grande foto del giornalista romano, sorridente con il sigaro in bocca.