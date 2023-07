In arrivo un weekend caldo, ma senza eccessi 

AGI - Condizioni di tempo asciutto su gran parte dell'Italia grazie a un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Ultimo weekend di luglio che vedrà tempo per lo più stabile al Centro-Sud e qualche temporale in più al Nord a causa di un flusso di correnti più umide dai quadranti occidentali. Fenomeni che partiranno soprattutto dai settori alpini ma che potrebbero coinvolgere anche le pianure. Temperature in aumento ma caldo assolutamente normale per il periodo e senza i picchi dei giorni scorsi. Secondo il Centro Meteo Italiano si fa largo l'ipotesi di un affondo instabile proprio nei primi giorni del mese di agosto. La distanza temporale è ancora elevata ma salgono le probabilità per un inizio del mese all'insegna di temporali e clima relativamente fresco, al momento nessuna particolare ondata di caldo in vista.

Ecco le previsioni per oggi

Al Nord

Al mattino cieli sereni, qualche velatura sul Trentino Alto-Adige. Al pomeriggio qualche addensamento in più sui settori Alpini e sul Friuli, condizioni meteo invariate altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ampi spazi di sereno.

Al Centro

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento su Lazio e Abruzzo a partire dai rilievi, sereno su coste e pianure. In serata ancora tempo asciutto, con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio isolati piovaschi sull'Appennino Calabrese, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in diminuzione e massime stazionarie o in aumento.

Ecco le previsioni per domani

Al Nord

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio locali acquazzoni lungo l'arco alpino, nuvolosità alternata a schiarite altrove. In serata residui fenomeni sul Triveneto, specie sui rilievi, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Al Centro

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con nuvolosità irregolare in transito, specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio sono attese delle ampie schiarite con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, qualche nube tra Campania e Molise. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con tempo asciutto ovunque e cieli poco nuvolosi e soleggiati sulle Isole Maggiori. In serata ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in generale aumento.